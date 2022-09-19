نشرت المديرية العامة للجوازات، مقطعًا مصورًا، يبرز عددًا من أهم معالم السعودية في جواز السفر الجديد، وذلك بمناسبة اليوم الوطني 92 الموافق الخميس 23 سبتمبر الجاري.

مدائن صالح

ومن بين المعالم السعودية، التي احتفى بها الجواز الجديد، مدائن صالح والتي تعد من أقدم المعالم التاريخية في العالم، ويعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد، وتتميز بالمنحوتات والنقوش الصخرية.

بئر الخير

كما يحتوي الجواز السعودي على صورة البئر رقم 7، في الدمام والذي سماه الملك المؤسس رحمه الله، بئر الخير، لأن كان أول بئر نفط يحتوي على مخزون كافٍ للإنتاج الاقتصادي، وجعل المملكة أهم دول العالم في إنتاج النفط ومشتقاته.

مركز الملك عبدالله المالي

ومن بين المعالم السعودية في الجواز السعودي الجديد يأتي مركز الملك عبدالله المالي العالمي في الرياض وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

ويحتوي الجواز أيضًا على صورة تجسد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء“، الذي يحتوي على معارض متعددة عن ثقافة المملكة، وتم اختياره ضمن أعظم 100 مكان في العالم.