يبدو أن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي لـ موسم 2022/2023 باتت مهددة بالتأجيل أيضًا وذلك بسبب حالة الحداد في بريطانيا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وكان قصر باكنجهام، أعلن مساء الخميس الماضي، وفاة ملكة بريطانيا عن عمر ناهز الـ96 عامًا.

بيان رسمي بتأجيل الجولة الـ7 بـ الدوري الإنجليزي

وذكرت رابطة البريميرليج في بيانها أول أمس الجمعة: “احترامًا لروح الملكة، سيتم تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، سيتم خلال فترة الحداد الكشف عن مواعيد إقامة مباريات الجولة في وقت لاحق”.

أصبحت الجولة الثامنة مهددة بالتأجيل بسبب انشغال البلاد في تجهيز مراسم جنازة الملكة إليزابيث التي تبدأ من الغد الاثنين ولمدة 10 أيام، خاصة أن الجولة الثامنة من المقرر لها البدء يوم الجمعة المقبلة.

يذكر أن الشخصيات الرياضية في بريطانيا كانت اعترضت على تأجيل جولات البريميرليج وطالبوا بإقامتها مع الوقوف دقيقة حداد على روح الملكة بجانب ارتداء الشارات دون تأجيل المباريات.