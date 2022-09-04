أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، عن صرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة السابعة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية؛ اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1443هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

إجمالي ما تم إيداعه

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (37,638,180) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (21,106) وذلك لعدد (66) مزارعاً، يذكر أن الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت (513,467) طناً لعدد (1737) مزارعاً.

ولقرب إقفال موسم الاستلام لهذا العام تدعو المؤسسة المزارعين بسرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.