تباينت إجابات مغردي موقع تويتر على سؤال : الحب كم يكلف برأيك؟ الذي صعد الترند خلال الساعات الماضية حيث أكدوا أن الحب لا يكلف المال لكنه يكلف أمورًا أخرى لا تقدر بثمن.
تكلفة الحب
في البداية قالت نرجسية : الحب يكلف قلبًا وشاعرًا وشعورًا فيما أضافت مغردة أخرى :” العابرون في حياتنا كثر، لكن أصحاب البصمات عملة نادرة ..!”. وأضافت متابعة أخرى :” يكلفك قلبك وقلبك أغلى حاجة عندك”.
التنازلات والتضحيات
وقالت إحدى المتابعات في الوسم المتداول بكثافة :” يكلف عمرًا من التنازلات وسنين من التضحيات الحب أن تركن مزاجيتك جانباً وتذوب في المحبوب خوفاً من كسر غير مقصود لقلبه أو جرح عميق بنفسه تتسبب به ، فيتكون بينكم جبل من الجليد لا يذيبه الا نار الفراق .”
وتابع أحد المشاركين :
كم كنت أتساءل
كم سيكلفني هذا الحب
ومن سأمنحها قلبي
و هل أنا مجنون كي أضع قلبي
بين يدي امرأة لا أعرفها
لتعذبني شوقاً وحنيناً إليها
سأكون شجاعاً ولن أفرط بنبض القلب وصوت العقل
لكني صدفة
التقيتها
فذبت في عشقها
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