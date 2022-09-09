تباينت إجابات مغردي موقع تويتر على سؤال : الحب كم يكلف برأيك؟ الذي صعد الترند خلال الساعات الماضية حيث أكدوا أن الحب لا يكلف المال لكنه يكلف أمورًا أخرى لا تقدر بثمن.

تكلفة الحب

في البداية قالت نرجسية : الحب يكلف قلبًا وشاعرًا وشعورًا فيما أضافت مغردة أخرى :” العابرون في حياتنا كثر، لكن أصحاب البصمات عملة نادرة ..!”. وأضافت متابعة أخرى :” يكلفك قلبك وقلبك أغلى حاجة عندك”.

التنازلات والتضحيات

وقالت إحدى المتابعات في الوسم المتداول بكثافة :” يكلف عمرًا من التنازلات وسنين من التضحيات الحب أن تركن مزاجيتك جانباً وتذوب في المحبوب خوفاً من كسر غير مقصود لقلبه أو جرح عميق بنفسه تتسبب به ، فيتكون بينكم جبل من الجليد لا يذيبه الا نار الفراق .”

وتابع أحد المشاركين :

كم كنت أتساءل

كم سيكلفني هذا الحب

ومن سأمنحها قلبي

و هل أنا مجنون كي أضع قلبي

بين يدي امرأة لا أعرفها

لتعذبني شوقاً وحنيناً إليها

سأكون شجاعاً ولن أفرط بنبض القلب وصوت العقل

لكني صدفة

التقيتها

فذبت في عشقها