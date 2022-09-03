نظمت قيصرية الكتاب‬⁩ بالتعاون مع ديوانية آل حسين التاريخية ندوة بعنوان “إبداع كفيف” والتي شارك فيها أعضاء جمعية ⁦‪كفيف الوليد كعبي وخالد الحربي.‬⁩.

وأدلى ضيوف الندوة بتجاربهم في الحياة واكتسابهم المزيد من المهارات والخبرات العلمية والعملية كلًا في مجال تخصصه وعشقه للمهنة التي تولدت لديه منذ بدايات تعليمه مرورًا بالمراحل الدراسية وتجاربه الميدانية بالمجتمع.

شغب بالرياضة:

وكشف الوليد كعبي عن شغفه وحبه بالرياضة والتي أحبها منذ الصغر كون الرياضة تنمي الجسم، موضحًا أن جمعية كفيف تقوم بتقديم البرامج والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والتي تساعد على ممارسة النشاط بكل حيوية وكذلك تنظيم البطولات وإقامة الندوات الرياضية.

اهتمام بالإعلام:

من جهته، أكد خالد الحربي اهتمامه الكبير بالإعلام بمختلف مسمياته ووسائله، وأن حبه للإعلام والإعلاميين جعله يواصل بكل همه دراسته إلى أن تخرج من الجامعة تخصص إذاعة وتلفزيون.

وقال إنه لن ينسى تجاربه الصحفية والإذاعية والتلفزيونية والتي زادته خبرة وتعامل مع زملاء المهنة وتكريمه من الأمير الوليد بن طلال لحصول برنامجه على علو الأفضلية بقنوات روتانا.

وتابع أنه يطمح في أن يكون أحد مذيعي تلفزيون وإذاعة الوطن مما تحظى به القنوات السعودية بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة.

واختتمت الندوة بتكريم ضيوفها من إدارة القيصرية.