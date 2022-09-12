كشف الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، توقعات حالة الطقس اليوم الاثنين.

حسب المراصد متوقع ان شاء الله-اليوم الاثنين 16 صفر

اجواء حارة نهارا على🇸🇦والخليج ومعتدلة فجراً

والحرارة حول معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة

امطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية واليمن

رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من القطاع الغربي وحائل pic.twitter.com/47EG261dzI — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) September 12, 2022

وكتب “الحصيني” عبر حسابه بموقع “تويتر” أنه بحسب المراصد متوقع إن شاء الله-اليوم الاثنين 16 صفر أجواء حارة نهارًا على المملكة والخليج ومعتدلة فجرًا، مشيرًا إلى أن الحرارة حول معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة.

ونوه بأن هناك أمطاراً من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية واليمن، ورياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من القطاع الغربي وحائل.

سحب رعدية ممطرة ورياح وأتربة على 5 مناطق

إلى ذلك فقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما زالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

وبين التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي تصل إلى 40كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.