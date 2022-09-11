كشف الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، توقعات حالة الطقس اليوم الأحد.

وكتب الحصيني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “حسب المراصد متوقع أجواء حارة نهارًا على المملكة، والخليج ومعتدلة فجرًا، والحرارة حول معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة”.

حسب المراصد متوقع ان شاء الله-اليوم الاحد15 صفر

أجواء حارة نهارا على🇸🇦والخليج ومعتدلة فجراً والحرارة حول معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة

امطار من خفيفةلمتوسطة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية واليمن

رياح من متوسطةلشبه قوية على أجزاء من الغربية والوسطى والشرقية pic.twitter.com/gRa2B6qvqw — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) September 11, 2022

أمطار ورياح على هذه المناطق

ولفت إلى أن هناك توقعات بأمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية وكذلك رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الغربية والوسطى والشرقية.

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق

إلى ذلك توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم عن حالة الطقس، أن الفرصة ما زالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

وبين التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.