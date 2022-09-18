أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الأهلي المالية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية بصفتهم مستشارين ماليين، ومديرو سجل الاكتتاب ومتعهدو التغطية في الطرح العام الأولي لشركة الحفر العربية (“الشركة”) عن نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي (“الطرح”) وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

طرح الأسهم

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه من المتوقع أن يشمل الطرح بيع جزء من أسهم الشركة تمثل 19.89% من رأس مال الشركة بعد الطرح، وإصدار أسهم جديدة تمثل 10.11% من رأس مال الشركة بعد الطرح.

موافقة تداول السعودية

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 27 يونيو 2022م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها طرح 26,700,000 سهم عادي (تمثل 30% من أسهم الشركة بعد زيادة رأس المال) للاكتتاب العام بتاريخ 29 يونيو 2022م. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.