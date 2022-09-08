أقامت جمعية مساعي الخيرية النسائية، أمس، الأربعاء، حفلًا ختاميًا لبرامج ومشاريع الجمعية في غرفة الرياض، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والقياديين والجهات المانحة.

المشاريع الرعوية

وتم استعراض نبذة عن المشاريع الرعوية التي نفذتها الجمعية خلال العام، حيث بلغ عدد المستفيدين من المشاريع الرعوية أكثر من 11 ألف مستفيد/ة.

وتضمن الحفل عرض المشاريع والبرامج التنموية التي نفذتها الجمعية، وتسليط الضوء على ثلاثة مشاريع تنموية كبرى وعرض مخرجاتها، أولى هذه المشاريع مشروع “تمكين” والذي يهدف إلى تأهيل وتمكين الباحثين عن عمل من الخريجين والعاطلين بما يتناسب مع متطلبات السوق اليوم.

فيما يهدف مشروع تنمية المشاريع إلى تمكين المشتركة من قيادة المشروع المتعثر بالشكل الصحيح وتحديد الخلل وعلاجه من قبل مستشارين مختصين للوصول بأصحاب تلك المشاريع إلى السوق.

وآخر المشاريع الكبرى نماء واكتفاء حيث يستهدف المشروع شباب وشابات الوطن للانطلاق بثقة في عالم ريادة الأعمال ابتدأ بالتدريب على حرفة معينة وانتهاء بالتمكين في مختلف المجالات لتحقيق عائد إيجابي على المجتمع بأسره.

تكريم الجهات الداعمة

وفي آخر الحفل، تم تكريم الجهات الداعمة لجمعية مساعي خلال مسيرتها، كما تم تكريم المدربين والمحكمين للمشاريع على جهودهم المباركة والمشاركات في المشاريع.