أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي تدعمه البيانات في قطاع البلديات يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات وحل مشكلات المستفيدين.

فيديو | وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل: نستخدم الذكاء الاصطناعي في القطاع البلدي لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وحل المشاكل البلدية#قمة_الذكاء_الاصطناعي#GlobalAISummit#الإخبارية pic.twitter.com/OhcJbqcpXo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 14, 2022

200 مدينة ذكية:

وتابع الحقيل خلال كلمة له في اليوم الثاني للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثانية، أن أحد أهم أحلامنا هو كيف يكون لدينا 200 مدينة ذكية في المملكة باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات التفتيش والمواقف وإدارة النفايات والتخطيط المكاني.

ترابط وتفاعل المدن:

وأشار إلى أنه لا يمكن توفير هذه المدن الذكية من غير تغيير طريقة ممارسة الأعمال لتحقيق ترابط وتفاعل المدن بما يحسن جودة الخدمات في المملكة، وجعل الذكاء الاصطناعي محرك أكبر لحل مشكلة البلديات بشكل فعال.