أعلنت شركة الحمادي القابضة للمساهمين عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام المالي 2022م

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن توزيع الأرباح بالتفصيل كالتالي:

إجمالي المبلغ الموزع 48,000,000 عدد الأسهم المستحقة للأرباح 160,000,000 حصة السهم من التوزيع 0.30 ريال نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 3 تاريخ الأحقية 18/9/2022 تاريخ التوزيع 27/9/2022 معلومات إضافية أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الأحد 18/9/2022 والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 29.55 نقطة ليقفل عند مستوى 11834.26 نقطة.

سوق الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 126 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 126 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: بترو رابغ، ومعادن، والراجحي، والإنماء، ودار الأركان الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، ومعادن، وسابك للمغذيات الزراعية، والإنماء، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر الأسهم السعودية الموازية

فيما كانت أسهم شركات: صادرات، وتنمية، والمتحدة للتأمين، والوطنية، والحمادي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: السعودي الفرنسي، وسلوشنز، والحكير، واللجين، ومعادن، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.32 % و2.57%.

وفي سياق متصل، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 90.32 نقطة ليقفل عند مستوى 20438.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 36.5 مليون ريال، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 690 ألف سهم تقاسمتها 3131 صفقة.