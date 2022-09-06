سلط المختص بالشأن التقني عبدالعزيز الحمادي الضوء على أسباب وقوع المستخدمين ضحايا للتطبيقات الإلكترونية الضارة.

ضعف الحس الأمني:

وأكد الحمادي، خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية، أن أسباب وقوع المستخدمين في ذلك تشمل ضعف الحس الأمني لديهم وتحميل التطبيقات من خارج المتجر.

الأندرويد والآيفون:

كما حذر الخبير التقني من نظام الأندرويد؛ لأنه نظام مفتوح تستخدمه شركات كثيرة وتستطيع التعديل عليه، ويمكنه تحميل تطبيقات من خارج المتجر على مسؤولية المستخدم.

ولفت إلى أنه على العكس، لا يسمح نظام الآيفون بتحميل أي تطبيقات من خارج المتجر دون إذن المستخدم.