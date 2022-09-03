وجه عبدالعزيز الحمادي، المتخصص في الشأن التقني، نصائح مهمة لحل مشاكل بطء الحاسوب، بدلًا من الذهاب لمراكز الصيانة.

وقال الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”: إنه يفضل عمل فورمات لجهاز الحاسوب في المنزل بدلًا من الذهاب إلى محلات الصيانة؛ للحفاظ على خصوصية البيانات، وأيضًا لتوفير الأموال.

إذا كان كمبيوترك يعاني من بطء أو مشاكل في أداءه؛ فلا تعطيه محل الصيانة وتعمل فورمات وتخسر ملفاتك الهامة أو تعرّضها للخطر!

هذه طريقة سهلة بإمكانك عبرها تجعل الجهاز يرجع كأنه جديد؛ وبدون ماتفقد أي من ملفاتك الشخصية أبداً!

"علماً أن أغلب محلات الكمبيوتر يعملونها وياخذون عليك مقابل" pic.twitter.com/xMSWvhvLNZ — عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) September 3, 2022

طريقة عمل الفورمات:

وتابع الحمادي: “إذا كان الحاسوب خاصتك، يعاني من بطء أو مشاكل في أدائه؛ فلا تعطه محل الصيانة وتعمل فورمات وتخسر ملفاتك الهامة أو تعرّضها للخطر! وهذه طريقة سهلة بإمكانك عبرها تجعل الجهاز يرجع كأنه جديد؛ وبدون ما تفقد أي من ملفاتك الشخصية أبدًا!”.

وأضاف عبدالعزيز الحمادي أن أغلب محلات الكمبيوتر يعملونها ويأخذون عليك مقابل، موضحًا أنه يمكن عمل فورمات بكل سهولة من خلال هذه الخطوات بكل سهولة:

– الذهاب إلى ابدأ

– الضغط على إعادة تعيين

– الضغط على إعادة تعيين هذا الكمبيوتر

– الضغط على بدء الاستخدام

– ثم الضغط على فورمات دون فقدان البيانات الشخصية

– اضغط التالي

– ثم إعادة الضبط