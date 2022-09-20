صرح الدكتور إبراهيم الضبيب رئيس مجلس جمعية أمان للوقاية من الحوادث المرورية، بأن نسبة الحوادث انخفضت بشكل كبير عن الأعوام السابقة.

فيديو | رئيس مجلس جمعية أمان للوقاية من الحوادث المرورية د. إبراهيم الضبيب: الحوادث انخفضت بما يقارب ٤٠-٥٠ ٪؜ عن الأعوام السابقة#برنامج_اليوم pic.twitter.com/q3tt26nLZW — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) September 20, 2022

فيديو | رئيس مجلس جمعية أمان للوقاية من الحوادث المرورية د. إبراهيم الضبيب:

مدى وعي قائد السيارة ويقظته هو العنصر المؤثر في السلامة المرورية#برنامج_اليوم pic.twitter.com/Yp1bBBtZlm — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) September 20, 2022

وقال “الضبيب” خلال حديثه عبر برنامج اليوم المذاع بقناة الإخبارية، إن الحوادث انخفضت بما يقارب 40 إلى 50 ٪؜ عن الأعوام السابقة.

وأضاف: “الأوضاع قبل رؤية 2030 لم تكن جيدة، والآن الأوضاع تحسنت كثيرًا والأمور أصبحت مريحة بشكل أكبر مما كانت عليه، وأصبح هناك وعي بأهمية حياة الإنسان السعودي”.

الجهود ما زالت مطلوبة

وأكد رئيس مجلس جمعية أمان أن الجهود ما زالت مطلوبة وهناك جهات عديدة لتحسين الأوضاع فيما يتعلق بنسبة الحوادث.

وشدد على ضرورة وعي الشخص الذي يقود السيارة، مشيرًا إلى أن مدى وعي قائد السيارة ويقظته هو العنصر المؤثر في السلامة المرورية.