كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنواع الكائنات الفطرية التي يحظر صيدها بشكل دائم وفق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.
أنواع الحيوانات التي يحظر صيدها
ونشر المركز على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنفوجرافيك يوضح أنواع الكائنات الفطرية التي يحظر صيدها بشكل دائم بحسب المادة الرابعة، إذ يحظر صيد المفترسات مثل “النمر العربي، الضباع، الذئاب، ابن آوي والوشق، والقط الرملي والرتم وغرير العسل”.
كما يحظر صيد جميع أنواع الطيور المتوطنة في المملكة، إضافة إلى الظلفيات مثل المها العربي وظبي الريم الرملي، وظبي الادمي “الجبلي والفرساني” والوعل الجبلي.
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