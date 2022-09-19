أنواع الحيوانات التي يحظر صيدها

ونشر المركز على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنفوجرافيك يوضح أنواع الكائنات الفطرية التي يحظر صيدها بشكل دائم بحسب المادة الرابعة، إذ يحظر صيد المفترسات مثل “النمر العربي، الضباع، الذئاب، ابن آوي والوشق، والقط الرملي والرتم وغرير العسل”.