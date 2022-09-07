استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، مساء أمس الثلاثاء، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

ورحب معالي نائب وزير الخارجية، بالشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، في بلده الثاني المملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة في أعمال اجتماع الدورة الـ153 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى.

استقبال وزير خارجية قطر:

كما استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، مساء أمس الثلاثاء، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

ورحب معالي نائب وزير الخارجية، بالشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في بلده الثاني المملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة في أعمال اجتماع الدورة الـ153 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى.

استقبال الزياني:

كذلك استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، مساء أمس الثلاثاء، معالي وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

ورحب معالي نائب وزير الخارجية، بمعالي وزير خارجية البحرين، في بلده الثاني المملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة في أعمال اجتماع الدورة الـ153 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى.