أكد الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أن ممارسة الرياضة والحركة والمشي المتسارع تقي من أمراض كثيرة خاصة الاكتئاب العابر والشعور السلبي.

ممارسة الرياضة وبالذات المشي المتسارع تقي من امراض كثيرة وتحرّك الدورة الدموية وتقلل الوزن وتحرق السكريات وتمنع تراكم السكر وتحوله الى شحوم، وتمنع السمنة. وترفع مستويات هرمونات السعادة والاستمتاع ( مثل السيروتونين والدوبامين….. pic.twitter.com/iOCmixXUL4 — أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) September 16, 2022

وقال الخضيري خلال برنامج “كيف الصحة”: إن ممارسة الرياضة تزيد من حركة الدورة الدموية ما يصل الأكسجين إلى المخ، ليبدأ تفكير الإنسان في الجيد والإيجابي والابتعاد عن الحزن الذي يفعله الخمول والكسل.

زيادة مستويات هرمونات السعادة:

كما لفت إلى أن الرياضة ترفع مستويات هرمونات السعادة والاستمتاع (مثل السيروتونين والدوبامين) التي يفرزها الجسم عند الشخص النشيط.

فوائد أخرى لممارسة الرياضة:

وأكد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن المشي والرياضة يدعمان أيضًا وظائف الجسم الحيوية وحرق الدهون والسكريات، فضلًا عن طرد فضلات الجسم.

كما تمنع الرياضة السمنة ومشاكل المفاصل والعظام وتأجيل مضاعفات السكر، وجعلها أقل حدة عند الشباب وكبار السن.