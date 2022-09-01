كشف الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أهمية تناول جميع الأغذية والمشروبات كما هي بدون إضافات أو تحوير أو تصنيع.

تناولوا الأغذية كما خلقها الله

وقال الخضيري في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “نصيحة: تناول كل الأغذية والمشروبات كما خلقها الله في الطبيعة بلا تحوير وبلا تصنيع وبلا إضافات، فخذ الزبادي الطبيعي كما هو، واللحم والأكل كما هو بلا احتراق وبلا إضافات وصوصات ضارة”.

وأضاف: “وكل الحبوب كما خلقها الله بلا نزع لقشورها وبلا إضافات ومحسنات كيميائية ومثبتات وبلا تعديلات،والخضار بقشورها”.

الزبادي العادي أصح

ونشر الخضيري جدولًا يبين الفروق بين الزبادي اليوناني والعادي، إذ يثبت أن الزبادي العادي أصح وأقل دهون وسكر وأفضل صحيًا، متابعًا بالقول “حتي إن زعموا أنه قليل دسم فهذا لا يخفف ضرره وسكرياته فهو يسمى قشطة ببعض الدول الغربية لدهونه العالية لكن عندنا للتسويق سموه يوناني”.