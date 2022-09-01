نصح خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري بتناول الأغذية والمشروبات على صورتها الطبيعية قدر الإمكان دون تغييرها.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “نصيحة: تناول كل الأغذية والمشروبات كما خلقها الله في الطبيعة بلا تحوير وبلا تصنيع وبلا إضافات؛ خذ الزبادي الطبيعي كما هو،! واللحم والأكل كما هو بلا احتراق، وبلا إضافات وصوصات ضارة، وكل الحبوب كما خلقها الله بلا نزع لقشورها وبلا إضافات ومحسنات كيميائية ومثبتات وبلا تعديلات، والخضروات بقشورها”.

الأغذية في المناسبات

وفي سياق متصل لفت الخضيري إلى أن بعض العادات الغذائية المرتبطة بالمناسبات هي إحدى مشكلات التغذية.

وقال: “من الذي فرض علينا في المناسبات والزيارات؛ شراء حلوى عالية السعرات ومسببه للسمنة وأمراض القلب والسكري: ولماذا لا نستبدل تلك السموم السكرية والصناعية بمواد صحية مثل طبق فواكه،أو سلطة فواكه طازجة؟ أو حتى طبق تمر فاخر يستخدم باعتدال؟ تمورنا تستاهل وتبيّض الوجه وندعمها”.

السعرات الحرارية للأطعمة

وفي وقت سابق؛ أوضح خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، أن المحصلة النهائية للأكل والسعرات هي المتحكمة في الوزن ونسبة السمنة وليست نوعية الطعام.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “البعض يسأل هل هذا الطعام يسبب سمنة؟ أو سكري؟ وهذا السؤال غلط! لأن المشكلة في المحصلة النهائية للأكل والسعرات”.

وأضاف: “قلل الأطعمة التي ترفع السكر: خبز بكل أنواعه ونشويات كثيرة، وأطعمة مقلية، ومعجنات، وحلويات، ومشروبات غازية، ووجبات سريعة بكميات؛ وإذا تناولتها أحرقها بالحركة والمشي والرياضة”.