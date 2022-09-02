حذر أستاذ وعالم المسرطنات، الأستاذ الدكتور فهد الخضيري من النصب والاحتيال في بيع الأعشاب بزعم إزالة السموم من الجسم مشيرًا إلى أن ذلك درب من دروب أكل مال الناس بالباطل.

وقال الخضيري:” احذروا المحتالين / الحرامية آكلي أموال الناس بالباطل: يخدعون المريض ويوهمونه بالعلاج كذباً وزوراً لأجل المال! يبنون أجسادهم من الحرام والنار أولى بهم (كما جاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم! نصابة محتالة تبيع خلطة أعشاب تزعم انها تنقي الجسم من السموم! بعد العلاج وهذا كذب.حسبي الله عليها”.

التحذير من العلاج الفيزيائي

وفي وقت سابق أوضح الخضيري، أن ما يتم الترويج له على أنه نوع من العلاج الفيزيائي الذي يساعد في تخلص الجسم من السموم بشكل مرئي؛ هي نوع من الكذب والاحتيال.

المتاجرة بالأمراض بالنصب والاحتيال ..مافيا إلكترونية تجتاح وسائل التواصل!! @DrAlkhodairy pic.twitter.com/tobwqWZVtw — ‏Abdullah Mohammed (@abdullah91194) June 1, 2022

وهم العلاج الفيزيائي

ورد الخضيري على مقطع فيديو نشره أحد المغردين؛ طالبًا التوضيح من أستاذ المسرطنات بشأن هذا النوع من العلاجات الفيزيائية المنتشرة، قائلًا: “المتاجرة بالأمراض بالنصب والاحتيال ..مافيا إلكترونية تجتاح وسائل التواصل!!”.

وقال الخضيري: “هذا كذب وخداع بصري لأن تغيير اللون هو بسبب الأيونات الكهربائية الصادرة من الجهاز فقط وليس لها دخل بسموم الجسم، ولا تخرج من الجسم. بل هي تفاعل كيميائي مما يصدر من الجهاز فقط فلا يخدعوك”.

طرد السموم بطريقة صحيحة

يذكر أن طرد السموم في جسم الإنسان الطبيعي يكون بطرق مختلفة منها : الكلى حيث تقوم بفلترة الدم من السموم والفضلات، وكذلك الأمعاء الغليظة تقوم بطرد السموم بعملية الإخراج، وأيضًا عن طريق الغدد العرقية التي من خلالها يتم إفراز السوائل الزائدة والأملاح.