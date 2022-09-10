حذر الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، من شراء منتجات التجميل المغشوشة ومجهولة المصدر، لما لها من ضرر كبير قد يسفر عنه الإصابة بسرطان الجلد.

وقال الخضيري في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع “تويتر”، محذرًا من كريمات ومنتج يدعى حليب أنثى الحمار، حيث أكدت إحدى متابعاته خطرهما.

تسبب سرطان الجلد

وأوضح أن هناك أضرارًا جراءها ويمكن أن يحدث سرطان في الجلد بسبب هذه المنتجات المغشوشة التي تبيعها إحدى السيدات المحتالات، داعيًا المواطنات إلى عدم شرائها والتوجه فقط إلى محال المكياج والكريمات الموجودة في البلاد وعليها رقابة وضبط.

مواد ممنوعة دوليًا

كما أكد أن هناك غشًا لدى بعض العاملات في بعض الصالونات والكوافيرات، حيث ببيعون مواد ممنوعة دولياً وضارة كالهرمونات (والكورتيزون مختفياً) بمزاعم أن هذا فيتامين للنضارة وهذا للتبييض.

وحذر أيضًا من بعض صالات الجيم واللياقة، والتي يبيع بعض العاملين فيها بالخفاء هرمونات ضارة بدعوى أنها بروتينات.