أوضح خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، سبب ثبات الوزن لدى بعض الناس بالرغم من اتباع الحمية الغذائية، وممارسة التمرينات الرياضية.

وأشار إلى أن السكر والدقيق الأبيض أحد الأسباب القوية لثبات الوزن والإحالة دون الوصول للوزن المطلوب، أو فقد بعض الكيلوجرامات.

علاج ثبات الوزن

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “علاج ثبات الوزن هو أن تتأكد من الكميات، ومن نوع الأكل وممّ يتكون”.

وأضاف: “أي شيء فيه منتجات القمح سواء بر أو أبيض لا يساعد بنزول الوزن، ولا يخفّض السكر التراكمي، أو يوجد به سكريات مخفية، أو محليات صناعية تزيد من الوزن بطرق غير مباشرة”.

استخدام السكر في التحلية

وفي وقت سابق؛ أكد خبير المسرطانات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري أنه لا مانع لمريض السكري أن يستخدم العسل لتحلية مشروبه أو مع الإفطار.

وقال الخضيري على حسابه بموقع “تويتر”، في رده على تساؤل بشأن الأمر: “لا مانع أن تأخذ منه ملعقة (حاجتك اليومية) لكن لا تأخذ بعده أي سكر بالشاهي أو تمر أو حلى أو خبز أبيض ومعجنات”.

قدر الاحتياج

ولفت إلى أنه صحيًا يجب أن يأخذ مريض السكري قدر احتياجه اليومي من العسل أو التمر أو الفاكهة وذلك باعتدال، مع الالتزام بالأدوية.