أعلنت الخطوط السعودية بإتاحة الحجوزات والمبيعات للرحلات الترددية التي تربط المملكة العربية السعودية بدولة قطر خلال فترة إقامة بطولة كأس العالم 2022م عبر الصفحة التي خصصت بموقعها الإلكتروني.
ويأتي ذلك في إطار حرص الناقل الوطني على إتاحة الفرصة للجمهور الرياضي للتخطيط المبكر للسفر بالتزامن مع تقديم أفضل الخدمات التي يتطلع إليها الضيوف.
وتهدف الرحلات الترددية إلى تشجيع السياحة في المملكة، حيث سيتمكن الجمهور الرياضي من الوصول إلى الدوحة عبر مطارات المملكة في كل من الرياض وجدة والدمام، إلى جانب استقطاب عدد من الجماهير الموجودة في قطر لزيارة المملكة خلال تلك الفترة.
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