أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية (Saudia)، عبر حسابها الرسمي، عن برنامج الطاهي الجوي المنتهي بالتوظيف، بالشراكة مع جامعة الأمير مقرن وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية، وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
“برنامج الطاهي الجوي” المنتهي بالتوظيف
المؤهلات والخبرة
- بحد أدنى شهادة دراسية لا تقل عن الثانوية العامة وبنسبة لا تقل عن 70%.
- – أو شهادة دبلوم بمعدل لا يقل عن 2/4 أو 3/5.
- أو شهادة بكالوريوس / ماجستير بمعدل لا يقل عن 2/4 أو 3/5.
- إتقان اللغة الإنجليزية: درجة لا تقل عن 72 في STEP أو لا تقل عن 5.5 في IELTS.
- الطول والوزن وفق معايير الخطوط السعودية.
- التقديم متاح للمواطنين والمواطنات.
تاريخ التقديم:
متاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/02/11هـ، عبر رابط التقديم: (اضغط هنا).
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