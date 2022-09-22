تفاعلت وزارة الداخلية مع ذكرى الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 92 بإنتاج مقطع فيديو يوثق جهود الأجداد وتضحياتهم في بناء هذا الوطن الغالي.

الاحتفاء باليوم الوطني:

وتشارك وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في احتفالات اليوم الوطني الـ (92) تحت عنوان “عز الوطن” في واجهة الرياض بعدد من الفعاليات والعروض الميدانية.

ويحتوي “عز الوطن” على معرض وأجنحة تقدم من خلالها برامج تفاعلية ترفيهية وتوعوية وتعريفية للزوار، وذلك لمدة (4) أيام ابتداءً من 21 سبتمبر حتى 24 سبتمبر 2022م، من الساعة الـ (4) عصرًا حتى الـ (11) مساءً.