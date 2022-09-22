تفاعلت وزارة الداخلية مع ذكرى الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 92 بإنتاج مقطع فيديو يوثق جهود الأجداد وتضحياتهم في بناء هذا الوطن الغالي.
فوق متن الغيم رفرف يا علم.. 🇸🇦#عندنا_لكم_رسالة#هي_لنا_دار#اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/tlIB8KYMOJ
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) September 21, 2022
الاحتفاء باليوم الوطني:
وتشارك وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في احتفالات اليوم الوطني الـ (92) تحت عنوان “عز الوطن” في واجهة الرياض بعدد من الفعاليات والعروض الميدانية.
ويحتوي “عز الوطن” على معرض وأجنحة تقدم من خلالها برامج تفاعلية ترفيهية وتوعوية وتعريفية للزوار، وذلك لمدة (4) أيام ابتداءً من 21 سبتمبر حتى 24 سبتمبر 2022م، من الساعة الـ (4) عصرًا حتى الـ (11) مساءً.
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