الداخلية تختتم فعاليات ومعرض عز الوطن

فعاليات متنوعة:

إقبال جماهيري:

اختتمت اليوم وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية احتفالاتها بالوطني الـ (92) تحت عنوان: “عز الوطن” في واجهة الرياض، التي أقيمت على مدار (4) أيام من 21 حتى 24 سبتمبر الجاري، وذلك بعدد من الفعاليات والعروض الميدانية.واحتوى “عز الوطن” على (6) أركان تنوعت بين ركن قطاعات وزارة الداخلية وركن “عيش التجربة” وركن الآليات وركن شهداء الواجب والركن التاريخي وركن الهدايا، قدمت من خلالها برامج تفاعلية ترفيهية وتوعوية وتعريفية للزوار، كما شهد ميدان العرض تطبيقات ميدانية تحاكي الفرضيات والمخاطر الأمنية.وحظيت فعاليات ومعرض وزارة الداخلية بحضور واهتمام الزوار بمختلف فئاتهم وأطيافهم، داخليًا وخارجيًا، الذين أبدوا إعجابهم بما شاهدوه من إمكانات عالية تعكس تطور الخدمات والقطاعات الأمنية، والقفزات النوعية في مجالات التوعية والتدريب والأمن.