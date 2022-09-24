الدراسة غدًا بعد أول إجازة مطولة

يستأنف الطلاب والمعلمون ومنسوبو وزارة التعليم يوم غد الأحد الدراسة عقب قضاء أول إجازة مطولة في العام الدراسي الحالي 1444هـ. إجازة مطولة: وحصل الطلاب على إجازة مطولة 4 أيام بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي، وانتهت اليوم السبت تخللها مناسبة الاحتفال باليوم الوطني. عودة الدراسة: وانتظمَ الطلاب والطالبات يوم 28/8/2022 في جميع المراحل الدراسية في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني بجميع المناطق والمحافظات، حيث سارت العملية التعليمية بيسر وسهولة وفق مؤشرات إيجابية، ومتابعة مستمرة من وزارة التعليم وإدارات ومكاتب التعليم والجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية، في بيئة تعليمية تسودها الجدية والأمل والتفاؤل. التعليم تحتفي: واحتفت وزارة التعليم بعودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية من خلال إطلاق الهوية البصرية للعام الدراسي الجديد تحت شعار: (العالم ينتظرك)؛ لتحفيزهم على الانتظام في صفوفهم الدراسية في أول يوم للدراسة بكل همة ونشاط، فيما استقبلت المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية في جميع المناطق والمحافظات الطلاب والطالبات بالعديد من اللافتات الترحيبية والنصائح والإرشادات الإشرافية لتفعيل تواصلهم مع عناصر المجتمع التعليمي، وتنظيم يومهم الدراسي، لتحقيق التكيُّف الاجتماعي والتعليمي للطلبة، لاسيما الجدد.

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