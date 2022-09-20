أكد مذيع قناة الإخبارية محمد بن سعد أنه سيتم رصد مخالفات التشوه البصري في المدن من خلال طائرات الدرون قريبًا.

رصد مخالفات التشوه البصري في المدن من خلال "طائرات الدرون" قريبًا. ستكون متاحة ومفعلة بعد تجاوز الاختبارات والاجراءات اللازمة التي يعمل عليها قطاع مشغلي المدن والامتثال في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان pic.twitter.com/2Z5TWXduoX — محمد بن سعد (@1mohammed_saad) September 19, 2022

تجاوز الاختبارات:

وقال ابن سعد عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: إن الخدمة ستكون متاحة ومفعلة بعد تجاوز الاختبارات والإجراءات اللازمة التي يعمل عليها قطاع مشغلي المدن والامتثال في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وتعمل الوزارات والقطاعات المختلفة في المملكة، ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على تفعيل التقنية الحديثة في تنفيذ خططها المختلفة للنهوض بالقطاع البلدي ضمن رؤية 2030 الطموحة.