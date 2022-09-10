أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الأوكرانية تتقدم في منطقة خاركيف، مما يدفع بالقوات الروسية إلى التراجع إلى الوراء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأضافت أنه تم الاستيلاء على الأراضي الواقعة في شرق البلاد في وقت مبكر من الغزو، لكن هجومًا مضادًا أوكرانيًّا بدأ في وقت سابق من الأسبوع الماضي ينجح في تحرير الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

معارك ضارية بخاركيف:

وقال الجيش البريطاني: إن الهجوم اخترق 50 كيلومترًا فيما كان يمثل خطوط المواجهة الروسية.

وتابع أنه من المحتمل أن القوات الروسية قد أُخذت على حين غرة، حيث قالت الوزارة: إن هذا القطاع خاضع لسيطرة خفيفة، واستولت الوحدات الأوكرانية على عدة بلدات أو طوقتها.

ووفقًا لحساب تويتر الرسمي لوزارة الدفاع الأوكرانية: “حررت القوات المسلحة وسيطرت على أكثر من 30 بلدة في منطقة خاركيف”.