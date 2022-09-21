نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو بمناسبة اليوم الوطني 92 للمملكة، معلقة عليه بالقول: “دام عزك يا وطنا كل عام”.

واستعرض الفيديو جهود وزارة الدفاع في الذود عن المملكة والتصدي للإرهاب والتطرف وحماية الحدود.

وحرصت الوزارات والجهات المختلفة على الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني عبر تقديم محتوى مرئي وتقارير عن جهودها المختلفة، بالإضافة إلى فعاليات وأنشطة وعروض احتفالًا بتلك المناسبة.

كما يترقب الملايين العروض الجوية الرئيسة للاحتفال باليوم الوطني والتي ستبدأ يوم غد الخميس في الرياض وتُقام بحي القيروان يومي 22 و23 سبتمبر، لتشارك المواطنين فرحتهم في اليوم الوطني الـ 92.

3 عروض بحرية:

وستنفذ القوات البحرية الملكية السعودية الخميس 3 عروض بحرية في الواجهة البحرية بجدة، من خلال استعراض هائل لزوارق مجموعة الأمن البحرية الخاصة.

ويشارك في العروض الجوية والبحرية أكثر من 15 جهة عسكرية ومدنية هي وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية والقوات البحرية الملكية السعودية، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لحرس الحدود، ورئاسة أمن الدولة ممثلة بالقيادة العامة لطيران الأمن، ورئاسة الحرس الملكي.