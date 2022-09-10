رفع الدكتور علي بن زهير، رئيس قسم الإعلام والاتصال والمشرف على صحيفة آفاق بجامعة الملك خالد، الشكر الجزيل لكل من شارك في التعزية وقدم واجب العزاء في وفاة والدته زهرة بنت علي العسيري التي وافتها المنية رحمها الله يوم الاثنين 9 صفر عام 1444هـ.

وقدم علي بن زهير الشكر والتقدير لأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، وأعضاء هيئة التدريس وشيوخ القبائل والوجهاء ورؤساء المراكز، والإعلاميين، وكل من شارك بالاتصال الهاتفي أو بالحضور أو من خلال مشاعرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سائلًا الله للفقيدة الرحمة والمغفرة، وأن يكتب الأجر للجميع.