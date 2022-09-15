يجذب الدوري السعودي الرديف الأنظار، حيث تنطلق منافسات النسخة الأولى، مساء اليوم الخميس، بمشاركة 7 فرق من دوري روشن السعودي.

انطلاق البطولة اليوم

ويُشارك في النسخة الأولى من الدوري السعودي الرديف كل من؛ الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي والوحدة.

وتنطلق منافسات الدوري السعودي الرديف عند الساعة الخامسة اليوم، بمواجهة الطائي ضد الفتح على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في الأحساء.

ومن المقرر أن تُقام 3 مباريات أخرى ضمن منافسات شهر سبتمبر الجاري، حيث يلعب أبها مع الفيحاء يوم 17، ويُلاقي الاتفاق فريق الطائي يوم 22، فيما يواجه أبها نظيره الشباب، يوم 25.

الدوري السعودي الرديف لبداية المستقبل

ويأمل الاتحاد السعودي لكرة القدم في صناعة جيل جديد من الموهوبين عن طريق الدوري الرديف، حيث يعمل على زيادة عدد دقائق اللعب الفعلية للاعبين، ومشاركة البدلاء وتجهيز العائدين من الإصابة، بجانب مشاركة الشباب.

ويساهم الدوري السعودي الرديف في منح الفرصة للاعبين غير الأساسيين مع فرقهم في دوري روشن السعودي، ما يؤدي لرفع مستواهم، بجانب مشاركة اللاعبين تحت 23 عامًا والفئات السنية أيضًا، ما يعود بالنفع على المنتخبات الوطنية.

ومن جانبها تفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع انطلاق الدوري الرديف اليوم، وأكدوا أنه سيساهم في تجهيز اللاعبين البدلاء والشباب، وأبدوا استغرابهم لعدم مشاركة الهلال والنصر.