دعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ، القوات المسلحة إلى الاستعداد للدخول في أعمال قتالية حقيقية دون أن يفصح عن موقع أداء هذه المعلومات.

رسالة الرئيس الصيني

وبحسب تلفزيون الصين المركزي قال الرئيس الصيني إن جيش التحرير الشعبي الصيني يجب أن يركز على الاستعداد للمشاركة في أعمال قتالية حقيقة، كما أوعز الرئيس الصيني بالالتزام الصارم بخطة تحقيق أهداف إصلاح الجيش.

جاء ذلك خلال ندوة الدفاع الوطني والإصلاح العسكري، التي عقدت في بكين، وحضر الفعالية أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

حماية سيادة الصين

وفي وقت سابق، وردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول إمكانية استخدام الجيش الأمريكي لحماية تايوان، أعربت الحكومة الصينية عن استعدادها “لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة” لحماية سيادة دولتها.