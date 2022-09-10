كشفت تقارير إعلامية عن تقديم نادي الرائد لاحتجاج وشكوى بخصوص مشاركة المغربي عبدالرزاق حمدالله في مباراة الاتحاد والرائد مساء أمس الجمعة في دوري روشن السعودي للمحترفين.

قرار بتعليق عقوبة حمدالله:

وكان اللاعب المغربي تم تعليق عقوبته وهي الإيقاف لمدة 4 أشهر بقرار من مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وكشف برنامج “أكشن مع وليد” أن الرائد تقدم باحتجاج بسبب مشاركة اللاعب المغربي التي اعتبرها غير نظامية.

وعلق الإعلامي وليد الفراج على احتجاج الرائد قائلًا: “إذا كنت تملك مستند رسمي قدمه، ولكن اعتراضك بدون دليل يعني شغل الرأي العام بما هو ليس مفيد، وهذه أمور تدعى مناكفة وغير جيدة على الإطلاق”.

يذكر أن الاتحاد كان هزم الرائد بهدف دون رد سجله المدافع المصري أحمد حجازي.