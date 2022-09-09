يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لتحسين سجله أمام فرق جدة في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز ضد الاتحاد اليوم.

نتائج الرائد ضد فرق جدة

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد أمام فرق جدة، حيث اكتفى بتحقيق الفوز 4 مرات فقط خلال آخر 15 مواجهة جمعت بينهما في دوري المحترفين، وخسر 6 مرات، وتعادل في 5 لقاءات.

ويأمل الفريق الريداوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لاستعادة نغمة الانتصارات وتحسين نتائجه أمام فرق جدة، فيما يطمح الاتحاد لمواصلة انطلاقته الجيدة، وحصد الثلاث نقاط للتقدم في الترتيب.

الفريق الريداوي يستضيف الاتحاد

ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد الاتحاد عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الريداوي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز السادس برصيد 4 نقاط.