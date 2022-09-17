دعا أنس الراجحي، المهتم بتوعية المستثمرين في تداول بالاستثمار الآمن بسوق الأسهم، إلى عدم الاستماع للمصرفيين بشأن أسعار الأسهم التي تصل لقمم متضخمة.

لا تأكلوا الطُّعم:

وقال الراجحي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “إذا أكلت الطُّعم وتأثرت بكلام المطبلاتية والمصرفاتية عندما كانت أسعار كثير من الأسهم في قمم متضخمة، فلا تأكل الطُّعم عندما يرجفون ويتشاءمون عندما تصل الأسعار في مناطق جذابة”.

وأضاف أن “المطبلاتية في القمم يتحولون إلى مرجفاتية في القيعان، وسترى ذلك لاحقًا”.

زيادة الفرص الاستثمارية:

وأكد في تغريدة أخرى، أن الفرص الاستثمارية سيكون عددها أكثر وجاذبيتها أكبر، خلال فترة قد تصل إلى عام أو ما يزيد على العام بقليل ويعني من الربع الرابع 2022م وحتى نهاية 2023م قد تزيد أو تنقص قليلًا.