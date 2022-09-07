دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي منصة أكاديمية العائلة للتدريب الالكتروني التابع لجمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة بالشراكة مع مؤسسة عبد الله بن عبد العزيز الراجحي الخيرية.

توقيع 3 اتفاقيات:

كما وقعت الجمعية برعاية الوزير 3 اتفاقيات استراتيجية مع مبادرة تمر ساعد والمجتمع ومؤسسة حسن عباس الشربتلي لخدمة المجتمع وعبد اللطيف جميل للأعمال.

وقد أُطلع الوزير على سير العمل في الجمعية والمبادرات والدورات التدريبية التي تقدمها الجمعية عبر مرافقها.

وكان برفقة الوزير الراجحي كل من أحمد السويلم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وأحمد بن صالح الماجد وكيل الوزارة للتنمية المجتمع، وفهد بن رقوش مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة والمهندس سلطان الجري وكيل الوزارة للتمكين.

كلمة الوزير:

وأعرب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال كلمة عن سعادته بزيارته الجمعية، كما أشاد بمبادراتها التي تسعى إلى تمكين الأسرة، كما أشار إلى تميز الجمعية على مستوى المملكة، حيث حصدت العديد من الجوائز الإقليمية والمحلية لديها نطاق حوكمة يتسم بالشفافية، كما شكر مجلس إدارة الجمعية وفريق العمل.

وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل سيف الدين السمنودي رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ أن منصة أكاديمية العائلة للتدريب الالكتروني تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية في شتى المجالات الأسرية والتربوية والسلوكية والنفسية والزوجية لكافة شرائح المجتمعة وتهدف من خلالها بتزويد الأسرة بعوامل النجاح التي تساهم في تحقيق التوازن والاستقرار الأسري والمالي وتعزيز القيم الأسرية.

وأشار السمنودي إلى أنه قد يلغ عدد المستفيدين من أكاديمية العائلة 112,807 مستفيدين ومستفيديات من التدريب الأسري وبلغ نسبة المتدربين الذين اكتسبوا مهارات ومعارف جديدة بنسبة 88% من خلال 2,293 دورة تدريبية ونتج عن ذلك 80% من الأسر المستقرة ممن حضروا الدورات التدريبية.

بناء أسرة مستقرة:

وأوضح المدير العام لجمعية المودة محمد آل رضي أن الشراكة مع مؤسسة حسن عباس شربتلي تهدف إلى دعم برامج تأهيل المقبلين على الزواج لبناء أسرة مستقرة وتقديم برنامج حياة جديدة والذي يعمل على تأهيل السجناء والسجينات في الجوانب النفسية والاجتماعية والمهنية وتعزيز القيم الأسرية.

كما تهدف الشراكة مع مبادرة تمر ساعد والمجتمع لدعم أكاديمية الحياة لتمكين المرأة بمنطقة مكة المكرمة لتدريب الأرامل والمطلقات وتمكنيهن مهنيناً واقتصادياً وتنمية وتفعيل دور المرأة في خدمة القضايا التي تساهم في استقرار الأسرة. وهدفت الشراكة الأخيرة مع شركة عبد اللطيف جميل للأعمال إلى تنفيذ برنامج التوازن بين العمل والأسرة لمنسوبي الشركة وعائلاتهم من خلال تقديم دورات تأهيل المقبلين على الزواج والاستشارات الهاتفية وخدمات المستشار الزائر لتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي وبرنامج دعم المتقاعدين.

كما أفاد آل رضي بأن حزمة الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز دور الشركات في القيام بمسؤولياتها الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات المستهدفة من خلال جمعية المودة المتخصصة في تمكين وإرشاد وتوعية المجتمع والتي تساهم في تحقيق الاستقرار الأسرة في المملكة عبر مبادراتها التنموية ذات الأثر الاجتماعي المستدام.