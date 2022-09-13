قال وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، إن إطلاق برنامج “سفير الإبداع” هي فكرة لتشجيع الإبداع والتميز في خدمة الحجاج والمعتمرين.

فكرة برنامج سفير الإبداع

وأضاف الربيعة في تصريحات لقناة الإخبارية”، أن البرنامج يقوم على فكرة تأهيل وتطوير ممثل من كل منشأة تخدم المعتمرين والحجاج، حتى يكون سفيرًا للإبداع في المنشأة الذي يعمل فيها والارتقاء بالخدمات بها.

أهداف البرنامج

وأطلق وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، في وقت سابق، برنامج “سفير الإبداع” في الحج والعمرة، والذي يقوم على تأهيل مرشحين من الوزارة والشركات التابعة لها على مفاهيم الإبداع والابتكار مع اطلاعهم على أفضل الممارسات وأحدث المستجدات الابتكارية التي تعزز من جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ومن أبرز أهداف البرنامج المساهمة في تطوير الحلول الإبداعية وتمكينها، نشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتعزيز التعاون والتواصل بين الوزارة والشركات التابعة لها.