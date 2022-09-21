زار رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، المصابين من أبطال القوات المسلحة في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض بمناسبة اليوم الوطني 92.

تحيات القيادة:

ونقل الرويلي لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية- أيده الله- وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع (حفظهما الله).

فخر واعتزاز:

وقدّم رئيس هيئة الأركان العامة خلال الزيارة، التهنئة للمصابين بمناسبة اليوم الوطني، ونقل لهم فخره واعتزازه بما يقومون به هم وزملاؤهم منسوبو القوات المسلحة للدفاع عن الدين ثم المليك والوطن وما يبذلونه من تضحيات وواجب بطولي.