اختُتمتْ – اليوم – الاستعراضات الجوية والبحرية في مدينة جدة، والتي نفذتها قطاعات عسكرية ومدنية تحت شعار: “تحية وطن”، على مدى 3 أيام بمنطقة الكورنيش، وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ 92 للمملكة التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه خلال الفترة من 18 – 26 سبتمبر الجاري.

ونفذت القوات المشاركة عروضًا جوية وبحرية في الواجهة البحرية بجدة بمجموعة من المقاتلات الحربية والمروحيات والطائرات المدنية والسفن والزوارق، في واحد من أكبر العروض الجوية والبحرية التي شهدتها الأيام الوطنية، لترسم في سماء المملكة تحية فخر وعز وانتماء للوطن والقيادة الرشيدة والشعب السعودي.

3 عروض مهيبة:

وقدمت القوات الجوية الملكية السعودية 3 عروض جوية مهيبة بالطائرات المطلية بشعار اليوم الوطني، “تايفون”، و”ف – 15 إس”، و”تورنيدو”، و”ف – 15 سي” والصقور السعودية وطائرات التزود بالوقود في عدة مدن، بينما شاركت وزارة الحرس الوطني بعدد من المروحيات في بداية العرض الجوي بالتزامن مع مروحيات طيران الأمن التي حملت العَلم السعودي في جولة امتدت لنحو نصف ساعة.



وقدم فريق الصقور السعودية عروضاً متميزة على امتداد كورنيش جدة، اشتملت على تشكيل شعار المملكة سيفين ونخلة.

فيما شاركت قيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة وأكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، ضمن احتفالات اليوم الوطني، من خلال استعراض لعدد من الوسائط البحرية، مثل السفن والزوارق والحوامات متعددة المهام والأحجام في مسيرة بحرية، حيث انطلقت من جنوب الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي بمدينة جدة وأبحرت نحو الشمال، وعادت في الاتجاه نفسه، توازيها مسيرة برية بمحاذاة الشاطئ لعدد من آليات حرس الحدود المتنوّعة على امتداد الواجهة، كما شمل الاستعراض بالفرقة الموسيقية عزف عدد من المقاطع الوطنية وعروض الفلاي بورد واستعراض قوارب التجديف.

إلى ذلك، تبدأ بعد غدٍ الخميس في الرياض، العروض الجوية الرئيسة للاحتفال باليوم الوطني، والتي تُقام استعراضاتها بحي القيروان يومي 22 و23 سبتمبر، لتشارك المواطنين فرحتهم في اليوم الوطني الـ 92.

3 عروض بحرية:

كما ستنفذ القوات البحرية الملكية السعودية الخميس القادم 3 عروض بحرية في الواجهة البحرية بجدة، من خلال استعراض هائل لزوارق مجموعة الأمن البحرية الخاصة.

ويشارك في العروض الجوية والبحرية أكثر من 15 جهة عسكرية ومدنية هي وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية والقوات البحرية الملكية السعودية، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لحرس الحدود، ورئاسة أمن الدولة ممثلة بالقيادة العامة لطيران الأمن، ورئاسة الحرس الملكي.

كما تضم قائمة المشاركين في العروض الجوية، الهيئة العامة للطيران المدني، وخدمات الملاحة الجوية السعودية والخطوط الجوية العربية السعودية، وكذلك طيران ناس وطيران أديل، إضافة إلى نادي الطيران السعودي، فيما تتولى هيئة الإذاعة والتلفزيون النقل التلفزيوني الحي للعروض.