اكتست مدينة الرياض، باللون الأخضر استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ92، الذي يحل يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر.

احتفالات باللون الأخضر

ونشرت هيئة الإذاعة والتليفزيون، مقطع فيديو يرصد استعدادات الرياض للاحتفال باليوم الوطني الـ92، حيث اكتست مبانيها باللون الأخضر.

فعاليات ضخمة

وتستعد المملكة للاحتفال باليوم الوطني الـ 92 يوم الجمعة المقبل، باحتفالات ضخمة وعروض وفعاليات متنوعة.

وجاء شعار اليوم الوطني لعام 1444هـ تحت عنوان”هي لنا دار”، ليعكس الهوية السعودية والانتماء لهذا البلد العريق، إضافة إلى الطموح المتمثل في رؤية المملكة 2030.

وأطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، برنامج فعاليات وأنشطة اليوم الوطني تحت شعار «هي لنا دار»، وهو الأضخم في تاريخ الاحتفالات الوطنية، وتستمر فعالياته على مدى 9 أيام في مختلف مناطق المملكة حتى 26 سبتمبر الجاري.