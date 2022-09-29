الرياض للتعمير توزع 25% أرباحًا

قرر مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير باجتماعه المنعقد أمس الأربعاء الموافق 02 ربيع الأول 1444هـ الموافق 28 سبتمبر 2022م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2022م، على أن يكون إجمالي المبلغ الموزع 44,444,444.25 ريال، وعدد الأسهم المستحقة 177,777,777 سهماً، وحصة السهم من التوزيع 25 هللة، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 25%. أحقية الأرباح وأوضح أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 10-10-2022م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. طريقة التوزيع وأضاف الرياض للتعمير أن التوزيع سيكون بمشيئة الله تعالى عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين، وتهيب الشركة بالسادة المساهمين تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً بشكل مباشر. التوزيعات النقدية وتابع:كما نود أن نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية. وأهابت شركة الرياض للتعمير بمساهميها الكرام الذين لم يستلموا أرباحهم عن السنوات الماضية مراجعة مصرف الراجحي والبنك العربي الوطني مصطحبين معهم ما يثبت أحقيتهم بتلك الأرباح، وبالنسبة لملاك الشهادات نأمل منهم فتح محفظة استثمارية لدى أحد البنوك وإيداع شهاداتهم عن طريق شركة مركز إيداع الأوراق المالية حتى يتمكنوا من استلام أرباحهم. وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم المجاني (8001160014 أو الرقم 0114110333 تحويله 1103 وأكدت أنها لا تحمل أياً من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

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