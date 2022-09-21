كشف خبير الفلك والمناخ الدكتور خالد الزعاق، أن الأرض تستعد لموسم الزراعة الشتوي خلال هذه الأيام.
ما هي الزراعة الشتوية، وماذا تشمل؟
التفاصيل في تقويم مع خالد الزعاق #نشرة_الرابعة #السعودية @dralzaaq pic.twitter.com/re6tBg3nmL
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) September 20, 2022
وأوضح الزعاق في فيديو عبر حسابه بموقع تويتر، أن الزراعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي: شتوية في موسم الخريف، وصيفية في موسم الربيع، ومختلطة وهي الأيام الـ 6 الصالحة لزراعة جميع المحاصيل شتوية كانت أو صيفية وتكون في الثلث الأول من فبراير.
وأضاف الزعاق: “أما الغرس فلا يكون إلا في موسمه؛ فغرس الشتوي يكون في الخريف، وغرس الصيف يكون في الربيع”.
الأرض مستريحة
وأشار إلى أن الأرض تستعد لموسم الزراعة الشتوي خلال هذه الأيام، فالأرض مستريحة والأجواء ناعمة في أول النهار، موضحًا أن استراحة الأرض تجعل العروق تتشبث بالتربة، ونعومة الأجواء تجعل الغصون تتمدد.
وأوضح الزعاق أن الزراعة الشتوية تشمل الورقيات والشتلات وخاصة الحمضيات وكذلك النخيل.
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