كشف خبير الفلك والمناخ الدكتور خالد الزعاق، أن الأرض تستعد لموسم الزراعة الشتوي خلال هذه الأيام.

وأوضح الزعاق في فيديو عبر حسابه بموقع تويتر، أن الزراعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي: شتوية في موسم الخريف، وصيفية في موسم الربيع، ومختلطة وهي الأيام الـ 6 الصالحة لزراعة جميع المحاصيل شتوية كانت أو صيفية وتكون في الثلث الأول من فبراير.