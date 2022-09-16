كشف خبير الفلك والمناخ الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم أول أيام موسم الصفري، مؤكدًا أن الحساسية والزكام أمر طبيعي، إذ يكثر الأهالي من استخدام الليمون الأسود والحبة السوداء والعسل والزنجبيل.

اليوم :

أول أيام الصفري ، فالحساسية والزكام أمر طبيعي

وأهالينا رحمهم الله يكثرون من استخدام الليمون الأسود والحبة السوداء والعسل والزنجبيل

pic.twitter.com/ieqQbqijHT — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) September 16, 2022

وقال الزعاق خلال فقرة “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، إن فصول السنة تنقسم إلى 4 أقسام وهي “الصيف والربيع والخريف والشتاء”، ويعد الشتاء موسم البرد وبينه الربيع والخريف.

مميزات المواسم

وأضاف أن العامة يسمون الربيع بـ”موسم الحيمر” لحمرة وجه السماء بسبب كثرة الغبار، ويسمون الخريف بـ”موسم مصفري” وهي كلمة وصفية تصف سمات هذا الموسم ففيه يصفر قرص الشمس لميلانها عن الأرض وتصفر الأجساد لكثرة الأمراض وتصفر أوراق الأشجار وتتفشى فيه الطيور المهاجرة المسماة بـ”الصُفار”.

حلول موسم الصفري

ولفت إلى أنه خلال هذه الأيام يهل موسم الصفري وهي الأيام المتبقية من الحرارة النهارية، ومدته 26 يومًا، وفي نهايته يتم توديع الدرجات الأربعينية على جميع المناطق، ويدخل موسم الوسم الذي يعد ألطف وأجمل موسم بالسنة.

وأوضح أن العامة يعرفون دخول موسم الوسم بارتفاع سهيل إلى عنان السماء.