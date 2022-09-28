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أكد أن هذا طبيعي

الزعاق: سنشاهد الهلال مرتفعاً جداً الليلة

2022-09-28 الساعة 9:46
الزعاق: سنشاهد الهلال مرتفعاً جداً الليلة
المواطن - الرياض

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أكد خبير الأرصاد الجوية والفلك الدكتور خالد الزعاق، أنه بعد مغرب اليوم الأربعاء سنشاهد الهلال مرتفعاً جداً ليلة الثالث من ربيع الأول، وهذا طبيعي، فالهلال مولود فجر الإثنين، وإذا كان الشهر المنصرم تاماً، فغالباً يكون هلال الشهر اللاحق كبير الحجم.

ربيع الأول: 

وأضاف الزعاق خلال فيديو له عبر حسابه بموقع تويتر: أن شهر ربيع الأول ثالث شهور السنة الهجرية، وسُمي ربيعاً لوقوعه في موسم الخريف، فالعرب القدماء كانوا يسمون الخريف ربيعاً، والربيع صيفاً والصيف قيظاً؛ حيث تتواءم الشهور العربية مع مسمياتها. وتابع أن “الربيعين الأول والآخر” تدل تسميتهما على الخريف، فيما تدل تسميتا جُمادى الأولى والآخر” على الشتاء، فيما سُمي شهر رمضان بذلك من رمض الأرض إذا اشتدت حرارتها.

تساوي الليل والنهار: 

ولفت الزعاق إلى أن شهر ربيع الأول يشهد تساوي الليل والنهار في أوله بجميع أنحاء العالم، وفي منتصفه يدخل ألطف مواسم السنة، وهو موسم الوسم، وتنكسف الشمس في نهايته.
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