الزعاق: سنشاهد الهلال مرتفعاً جداً الليلة

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بعد مغرب اليوم الأربعاء :— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) September 28, 2022
سنشاهد الهلال مرتفع جداً ليلة الثالث من ربيع الأول
وهذا طبيعي فالهلال مولود بدري (فجر الاثنين)
وإذا كان الشهر المنصرم تام فغالباً يكون هلال الشهر اللاحق كبير الحجم
pic.twitter.com/jngsO1gTwf