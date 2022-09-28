الزعاق: سنشاهد الهلال مرتفعاً جداً الليلة

بعد مغرب اليوم الأربعاء :

سنشاهد الهلال مرتفع جداً ليلة الثالث من ربيع الأول

وهذا طبيعي فالهلال مولود بدري (فجر الاثنين)

وإذا كان الشهر المنصرم تام فغالباً يكون هلال الشهر اللاحق كبير الحجم

pic.twitter.com/jngsO1gTwf — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) September 28, 2022

ربيع الأول:

تساوي الليل والنهار:

أكد خبير الأرصاد الجوية والفلك الدكتور خالد الزعاق، أنه بعد مغرب اليوم الأربعاء سنشاهد الهلال مرتفعاً جداً ليلة الثالث من ربيع الأول، وهذا طبيعي، فالهلال مولود فجر الإثنين، وإذا كان الشهر المنصرم تاماً، فغالباً يكون هلال الشهر اللاحق كبير الحجم.وأضاف الزعاق خلال فيديو له عبر حسابه بموقع تويتر: أن شهر ربيع الأول ثالث شهور السنة الهجرية، وسُمي ربيعاً لوقوعه في موسم الخريف، فالعرب القدماء كانوا يسمون الخريف ربيعاً، والربيع صيفاً والصيف قيظاً؛ حيث تتواءم الشهور العربية مع مسمياتها. وتابع أن “الربيعين الأول والآخر” تدل تسميتهما على الخريف، فيما تدل تسميتا جُمادى الأولى والآخر” على الشتاء، فيما سُمي شهر رمضان بذلك من رمض الأرض إذا اشتدت حرارتها.ولفت الزعاق إلى أن شهر ربيع الأول يشهد تساوي الليل والنهار في أوله بجميع أنحاء العالم، وفي منتصفه يدخل ألطف مواسم السنة، وهو موسم الوسم، وتنكسف الشمس في نهايته.