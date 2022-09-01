كشف خبير الفلك والمناخ خالد الزعاق، أسباب اختلاف مسميات شهور السنة بين الدول العربية، ومنها شهر سبتمبر.

وقال الزعاق في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، إن شهر سبتمبر هو الشهر التاسع من شهور السنة الميلادية، وأحد الأربعة شهور الذي يتكون من 30 يومًا وهم أبريل ويونيو وسبتمبر ونوفمبر.

سبتمبر كلمة مأخوذة من لفظة لاتينية

وأشار إلى أن سبتمبر كلمة مأخوذة من اللفظة اللاتينية “سبتم” والتي تعني الشهر السابع من شهور السنة الرومانية، لافتًا إلى أنه سمي بالتقويم الغريغوري ويسمى بالعراق وبلاد الشام بشهر أيلول وهو أخر شهور الصيف.

وأكد أن شهر سبتمبر يُرى فيه سهيل بالأبصار، وفي منتصفه موسم مصفري وسُمي بذلك لأن الألسنة تصفر من كثرة الأمراض، وفي نهايته تكثر الرطوبة وتمر السحب الماطرة.