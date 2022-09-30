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الزعاق يكشف مواصفات طقس أكتوبر

2022-09-30 الساعة 3:32
الزعاق يكشف مواصفات طقس أكتوبر
المواطن - الرياض

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كشف خبير الفلك والمناخ الدكتور خالد الزعاق، سبب تسمية شهر أكتوبر بهذا الاسم مع قرب بدئه، حيث يعد اليوم الجمعة آخر يوم في شهر سبتمبر لينطلق بعده أكتوبر الشهر العاشر في السنة الميلادية.

سبب التسمية

وقال الزعاق في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، إن شهر أكتوبر هو أحد السبعة أشهر التي تتكون من 31 يومًا، وجاءت تسميته من اللفظة الرومانية “أكتو” التي تعني الثامن، فهو الشهر الثامن من السنة الرومانية، وعندما جاء البابا غوريغور الثاني عشر أضاف شهري يناير وفبراير إلى “التقويم الروماني” وأصبح اسمه “التقويم الغوريغوري”.

نهاية الفاكهة الصيفية

ولفت إلى أنه يسميه العراق وبلاد الشام بـ”تشرين أول” وهي لفظة أرامية تعني السابق واللاحق ونهايتهما تنتهي الفاكهة الصيفية، إذ أنه في تشرين ينتهي العنب والتين.

مواصفات أكتوبر

وأوضح أنه مع بداية شهر أكتوبر يتساوي فيه طول الليل والنهار في أوله، ومع مرور الأيام يبدأ الليل يطول، وفي منتصفه يدخل الوسم وتعتدل الأجواء وتكثر الأمراض، وفي نهايته تتلاشى الرطوبة من السواحل وتختفي الزواحف والهوام السامة.
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