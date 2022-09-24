الزكاة: على المسافرين الإفصاح إذا كانوا يحملون هذا المبلغ

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يجب على المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها، الإفصاح عن المبالغ التي يحملونها إذا بلغت قيمتها أو تجاوزت 60 ألف ريال. وأوضحت الهيئة في ردها على سؤال أحد المواطنين، أنه يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافرين عند دخول أو مغادرة البلاد عند حمل مبلغ ما قيمته 60 ألف ريال أو أكثر، وما يعادلها من الأموال أو المجوهرات أو المعادن الثمينة. وجاء سؤال أحد المواطنين على حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك كالآتي: “هل إذا طلعت مع أي منفذ ومعي مبلغ هل يكون عليّ غرامة أو أدفع ضريبة للمبلغ”. ورد الحساب على الاستفسار مؤكدًا: “يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافرين عند دخولك أو مغادرتك البلاد إذا كنت تحمل مبلغ ما قيمته 60 ألف ريال سعودي أو أكثر وما يعادلها من الأموال أو المجوهرات أو المعادن الثمينة”. تقديم الإقرار وبينت الهيئة أن تقديم الإقرار بشكل إلكتروني يكون عبر تطبيق إقرار المسافرين أو الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

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