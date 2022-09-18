انتهت مباراة إليكت التشادي ضد الزمالك المصري، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بفوز الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

فوز الزمالك ضد إليكت التشادي:

وبدأت مباراة إليكت التشادي ضد الزمالك التي أُقيمت على ملعب “أحمدو أهيدجو” في الكاميرون بشكل سريع، دون خطورة حقيقية على المرمى، وسط أفضلية نسبية للاعبي الأبيض.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الأبيض بقوة، بحثًا عن هز الشباك، قبل أن ينجح محمود عبدالرزاق شيكابالا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 52 بعد استلام عرضية بشكل مميز وتسديدها بقوة.

وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني عند الدقيقة 58 من تسديدة قوية، وأضاع اللاعب ذاته ركلة جزاء عند الدقيقة 76، واستمرت المحاولات دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك ضد إليكت التشادي بثنائية نظيفة.

الأبيض يقترب من التأهل:

واقترب الفريق الأبيض بقيادة المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا من حسم التأهل إلى منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على أن يواجه الفائز من مباراة فلامبو بطل بوروندي والاتحاد الليبي.