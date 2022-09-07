تجذب مباراة الهلال ضد الزمالك في كأس سوبر لوسيل أنظار الجماهير العربية، في ظل شعبية الفريقين والمنافسة الكبيرة بينهما لحصد اللقب.

مباراة كأس سوبر لوسيل

ومن المقرر أن يواجه الهلال بطل دوري المحترفين نظيره الزمالك المتوج بلقب الدوري المصري في كأس سوبر لوسيل، مساء يوم الجمعة المقبل على إستاد لوسيل في الدوحة.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم، خاصة في ظل امتلاكه لاعبين محترفين مميزين قادرين على صناعة الفارق، ويمكن الاطلاع على النتائج عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الزمالك يبحث عن اللقب الثالث

ويُعد كأس سوبر لوسيل بمثابة عودة لقاءات كأس السوبر المصري السعودي التي انطلقت في عام 2001، من خلال مواجهتين بين بطلي الدوري، والثانية بين بطلي الكأس، ويُعد الاتحاد والزمالك هما الأكثر تتويجًا برصيد لقبين لكل منهما.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي فيريرا في فض الشراكة مع الاتحاد، وحصد البطولة للمرة الثالثة في تاريخه، من أجل الانفراد بصدارة قائمة الأكثر تتويجًا.

وحصد الاتحاد النسخة الأولى من البطولة عام 2001، على حساب الأهلي المصري بنتيجة 3/2، وحصده مجددًا بعد فوزه الإسماعيلي، فيما توج فريق الزمالك باللقب بعد تغلبه على العميد بركلات الترجيح.

وتوقفت بطولة كأس السوبر المصري السعودي لسنوات عديدة، قبل أن تعود في 2018، ونجح الفريق الأبيض في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بهدفين دون رد، فيما اعتذر الأهلي عن مواجهة الاتحاد.